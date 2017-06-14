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Голубев: "Ростов-Арена" должна приносить ежегодно не менее 230 млн руб. для окупаемости

Спорт
14 июня, 17:11 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 14, июня. /ТАСС

Губернатор Ростовской области подчеркнул, что через пять лет вокруг стадиона появятся и другие объекты для спорта и отдыха

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июня. /ТАСС/. Стадион "Ростов- Арена", который возводится в Ростове-на-Дону к чемпионату мира по футболу 2018 года, должен приносить ежегодно от 230 до 250 млн рублей, чтобы выйти на окупаемость. Об этом журналистам сообщил в среду губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Это только предварительные подсчеты, но речь сейчас идет о 230-250 млн рублей в год. Чтобы стадион функционировал нормально должна быть разработана четкая система функционирования. Все это нужно не только, чтобы содержать стадион, но и в некотором смысле развивать арену", - отметил губернатор.

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Он также подчеркнул, что через пять лет вокруг стадиона появятся и другие объекты для спорта и отдыха. "Вокруг стадиона будет создана мощная инфраструктура для спорта, отдыха и культуры. Таким образом, эта зона станет новым центром города", - добавил Голубев.

По последним данным, строительство "Ростов-Арены" уже завершено на 81%. Окончательный срок завершения работ по контракту - 25 декабря 2017 года. Работы ведутся с опережением графика, провести первые матчи на стадионе планируется уже в ноябре текущего года.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

"Ростов-Арена" примет четыре игры группового этапа турнира, а также встречу 1/8 финала.

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