Ван Бастен вошел в группу ФИФА, которая будет определять лучших игроков Кубка конфедераций

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Бывший нападающий сборной Нидерландов Марко ван Бастен вошел в техническую группу Международной федерации футбола (ФИФА), которая будет анализировать матчи Кубка конфедераций 2017 года и освещать последние тенденции в игре. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Помимо голландца в группу вошли бывший футболист сборной Аргентины Габриэль Кальдерон, бывший главный тренер сборной Коста-Рики Родриго Кентон и экс-футболист сборной Новой Зеландии Уинтон Рафер.

Также группа будет нести ответственность за выбор победителей наград по итогам Кубка конфедераций. Будут вручены призы лучшим игрокам турнира (Золотой, Серебряный и Бронзовый мячи), лучшим бомбардирам (Золотая, Серебряная и Бронзовая бутсы), лучшему вратарю (Золотая перчатка), а также приз Fair Play за честную игру.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.