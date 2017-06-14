Ван Бастен вошел в группу ФИФА, которая будет определять лучших игроков Кубка конфедераций

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Бывший нападающий сборной Нидерландов Марко ван Бастен вошел в техническую группу Международной федерации футбола (ФИФА), которая будет анализировать матчи Кубка конфедераций 2017 года и освещать последние тенденции в игре. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
Помимо голландца в группу вошли бывший футболист сборной Аргентины Габриэль Кальдерон, бывший главный тренер сборной Коста-Рики Родриго Кентон и экс-футболист сборной Новой Зеландии Уинтон Рафер.
Также группа будет нести ответственность за выбор победителей наград по итогам Кубка конфедераций. Будут вручены призы лучшим игрокам турнира (Золотой, Серебряный и Бронзовый мячи), лучшим бомбардирам (Золотая, Серебряная и Бронзовая бутсы), лучшему вратарю (Золотая перчатка), а также приз Fair Play за честную игру.
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.