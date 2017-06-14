Легкоатлетический стадион в Махачкале переименован в честь Елены Исинбаевой

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МАХАЧКАЛА, 14 июня. /ТАСС/. Легкоатлетический стадион "Труд" в Махачкале переименован в честь двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой, сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь министерства по физической культуре и спорту Дагестана Шамиль Курбанов.
"Махачкалинский стадион "Труд" решением правительства Дагестана переименован в стадион имени олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой. Постановление республиканского правительства об этом вышло 31 мая", - сказал Курбанов.
Министр по физической культуре и спорту Дагестана Магомед Магомедов ранее заявил ТАСС, что Исинбаева периодически приезжает в Дагестан, это ее вторая родина. Поэтому решение назвать стадион "Труд" ее именем вполне объяснимо, сказал Магомедов.
Кроме того, в селе Чувек в Хивском районе Дагестана, где родился отец Елены Исинбаевой, до конца июня откроют стелу в честь спортсменки. Об этом ТАСС накануне сообщил глава администрации Хивского района Бейдуллах Мирзоев.
Исинбаева родилась в Волгограде, в 2004 и 2008 годах стала чемпионкой Олимпийских игр в прыжках с шестом, в 2012 году завоевала бронзовую медаль. В активе 35-летней спортсменки 28 мировых рекордов. Исинбаева награждена орденом Почета и орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
Стадион "Труд" был реконструирован на средства Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в РФ с 2006 - 2015 годы" и предназначен для занятий легкой и тяжелой атлетикой, теннисом, стрельбой из лука, пулевой стрельбой и игровыми видами спорта.