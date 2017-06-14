Клуб ФНЛ "Енисей" подписал контракт с вратарем Чепчуговым

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Красноярский клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Енисей" подписал контракт с бывшим вратарем московского ЦСКА Сергеем Чепчуговым. Об этом сообщает пресс-служба "Енисея".

Соглашение с 31-летним футболистом рассчитано на два года.

Чепчугов был игроком ЦСКА с 2010 по 2017 год. Всего в составе армейцев он провел 28 матчей, в которых пропустил 33 мяча. Голкипер является трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.