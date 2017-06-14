ООО "Динамо" не планирует погашать долги перед хоккеистами, которые есть у АНО

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. ООО "Хоккейный клуб "Динамо" не будет погашать задолженность перед хоккеистами "Динамо", поскольку ООО не является правопреемником АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо". Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

АНО "ОХК "Динамо" имеет задолженность перед игроками за несколько месяцев. "ООО не является правопреемником АНО, поэтому оно не будет погашать задолженности перед игроками", - сообщил источник.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) подтвердила заявку ООО ХК "Динамо" для участия команды в чемпионате сезона-2017/18. "Заявка, поданная ООО ХК "Динамо", согласована с руководством Федерации хоккея России и подтверждена КХЛ. Генеральным директором нового клуба будет Сергей Федоров. Сейчас идут переговоры с игроками и тренерским составом команды, которые завершатся в ближайшее время. Клубу будут созданы все условия для достижения максимально возможных спортивных результатов", - рассказал источник.

Получить комментарий у генерального директора АНО "ОХК "Динамо" Андрея Сафронова не удалось.

5 июня Центральный совет ВФСО "Динамо" подал документы на участие в чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18. Ранее председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" Владимир Стржалковский сообщил, что клуб имеет долги на сумму около 2 млрд рублей. Игрокам, тренерам и персоналу команды задерживают зарплату за несколько месяцев. Руководитель общества заявил, что причиной задолженности является "неэффективное и неграмотное управление" нынешнего руководства "Динамо".

Две недели назад пресс-служба "Динамо" сообщила, что представители МВД провели обыск в офисе клуба. По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области проводят доследственную проверку по заявлению руководства ООО "Хоккейный клуб "Динамо Москва" по фактам возможных незаконных действий, связанных с присвоением денежных средств спортивного общества "Динамо", полученных от оказания различных услуг, в том числе предоставления в аренду ледовых площадок.