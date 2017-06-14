"Зенит", "Локомотив-Кубань" и УНИКС выступят в баскетбольном Еврокубке сезона-2017/18

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Санкт-петербургский баскетбольный клуб "Зенит", краснодарский "Локомотив- Кубань" и казанский УНИКС примут участие в Еврокубке сезона-2017/18. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.
Также в соревнованиях выступят хорватская "Цедевита", сербский "Партизан", черногорская "Будучность", французские "Пари-Леваллуа", "Виллербан", "Лимож", немецкие "Ульм", "Бавария", "Альба", израильский "Хапоэль" (Иерусалим), итальянские "Тренто", "Реджо-Эмилия", "Турин", литовские "Лиеткабелис", "Летувос Ритас", испанские "Гран-Канария", "Андорра", "Бильбао", турецкие "Дарюшшафака", "Галатасарай", "Тофаш".
В прошлом сезоне "Локомотив-Кубань" дошел до полуфинала, "Зенит" - до четвертьфинала. УНИКС в сезоне-2016/17 выступал в Евролиге, где в регулярном чемпионате занял предпоследнее, 15-е место и не смог пробиться в плей-офф соревнований.