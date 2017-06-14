"Локомотив" объявил о подписании пятилетнего контракта с вратарем Никитой Медведевым

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" подписал контракт с вратарем Никитой Медведевым. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение с 22-летним голкипером рассчитано на пять лет.

"Я перешел в большой клуб, с традициями, с большими задачами, - сказал Медведев. - Мне предстоит многому научиться, многое преодолеть и выдержать самую серьезную конкуренцию на позиции, буду стараться оправдать доверие. Сейчас команда находится на подъеме - "Локомотив" выиграл Кубок России и готовится к Лиге Европы. С нетерпением жду момента, когда присоединюсь к команде".

Медведев в 2016-2017 годах выступал за "Ростов". В прошедшем сезоне вратарь провел за клуб 22 матча в различных турнирах, в которых пропустил 16 мячей. В сезоне-2016/17 он установил рекорд по продолжительности "сухой" серии в матчах чемпионата России. Медведев превзошел достижение Руслана Нигматуллина, сохраняв свои ворота в неприкосновенности на протяжении 989 минут.