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"Локомотив" объявил о подписании пятилетнего контракта с вратарем Никитой Медведевым

Спорт
14 июня, 18:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

В прошедшем сезоне вратарь провел за "Ростов" 22 матча в различных турнирах, в которых пропустил 16 мячей

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Никита Медведев

Никита Медведев

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" подписал контракт с вратарем Никитой Медведевым. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

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Никита Медведев

Источник: ФК "Локомотив" интересуется вратарем "Ростова" Медведевым

Соглашение с 22-летним голкипером рассчитано на пять лет.

"Я перешел в большой клуб, с традициями, с большими задачами, - сказал Медведев. - Мне предстоит многому научиться, многое преодолеть и выдержать самую серьезную конкуренцию на позиции, буду стараться оправдать доверие. Сейчас команда находится на подъеме - "Локомотив" выиграл Кубок России и готовится к Лиге Европы. С нетерпением жду момента, когда присоединюсь к команде".

Медведев в 2016-2017 годах выступал за "Ростов". В прошедшем сезоне вратарь провел за клуб 22 матча в различных турнирах, в которых пропустил 16 мячей. В сезоне-2016/17 он установил рекорд по продолжительности "сухой" серии в матчах чемпионата России. Медведев превзошел достижение Руслана Нигматуллина, сохраняв свои ворота в неприкосновенности на протяжении 989 минут.

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