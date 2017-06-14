Алан Гогаев выиграл чемпионат России по вольной борьбе в весе до 65 кг

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Алан Гогаев стал победителем чемпионата России по вольной борьбе в весовой категории до 65 кг. Соревнования проходят в Назрани.
В финальной схватке спортсмен победил Муршида Муталимова. Бронзовые медали у Куулара Начына и Имама Аджиева.
В весовой категории до 74 кг победу одержал Хетик Цаболов, в финале одолевший Гаджи Набиева. Бронзовые медали завоевали Никита Сучков и Алан Засеев.
Турнир завершится в среду.