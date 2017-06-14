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Аминов: пятиборка Римшайте планирует возобновить карьеру и выступить на Олимпиаде

Спорт
14 июня, 18:43 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Президент Федерации современного пятиборья России заявил, что спортсменка продемонстрировала слабый уровень подготовки на отборочных соревнованиях

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МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Обладательница золотой медали чемпионата мира по современному пятиборью 2016 года в смешанной эстафете Доната Римшайте, которая в этом сезоне не смогла отобраться в сборную России, намерена возобновить карьеру и выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов.

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"На отборочных соревнованиях она продемонстрировала слабый уровень подготовки и было принято решение, что этот сезон ей придется пропустить, хотя в разговоре с главным тренером она заверяла, что готова подготовиться для выступления за сборную. Но у нас жесткая система отбора и исключения для нее делать не стали. Она приняла это решение и будет готовиться к следующему сезону", - сказал Аминов.

"Она заявила, что планирует пройти весь олимпийский цикл и завоевать лицензию на Игры. Мы на нее рассчитываем, надеюсь, что эта история станет для нее хорошим уроком и к следующему году она серьезно подготовится", - добавил он.

Римшайте, которая является воспитанницей литовской школы современного пятиборья, переехала в Россию в декабре 2010 года, однако по требованию Национального олимпийского комитета Литвы она не смогла выступить на Олимпиаде-2012 в Лондоне.

На Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Римшайте стала 12-й.

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