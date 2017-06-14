"Зенит" объявил о подписании контракта с футболистом Кузяевым

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" подписал контракт с бывшим полузащитником грозненского "Ахмата" (прежнее название "Терек") Далером Кузяевым. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Соглашение с 22-летним игроком рассчитано на три года.

Как сообщил президент "Ахмата" Магомед Даудов, сумма сделки составила €4 млн. "Трансферы являются частью футбола, для того, чтобы приобретать новых игроков, клубы обязаны совершать выгодные сделки, - приводит его слова пресс-служба "Ахмата". - Как известно, именно в нашем коллективе раскрылся талант Далера и он заиграл на высоком уровне, желаю Далеру Кузяеву профессионального роста, выражаю признательность и благодарность за годы, проведенные в нашем клубе".

"После завершения сезона мы объявляли, что будут заключены контракты с несколькими игроками. Уже в ближайшие дни к команде присоединится первый новичок, работа на трансферном рынке продолжается. В своей новейшей истории футбольный клуб "Ахмат" будет придерживаться стратегии нарастающего развития. Клуб будет стремиться к тому, чтобы заключать контракты с футболистами высокого уровня, а игра в исполнении команды радовала болельщиков", - добавил президент грозненского клуба.

Кузяев после перехода сообщил, что рад возвращению в Санкт-Петербург. "Впечатления только положительные, я возвращаюсь в родной город, где живет моя семья, много друзей, - сказал Кузяев. - Я воспитанник петербургского футбола, был в системе академии "Зенита", где провел три года".

В прошедшем сезоне в составе "Ахмата" Кузяев провел 27 матчей в чемпионате России.