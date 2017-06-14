Борец Гогаев заявил, что семья стала для него главной мотивацией для возвращения в спорт

НАЗРАНЬ, 14 июня. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Чемпион России 2017 года по вольной борьбе в весовой категории до 65 кг Алан Гогаев считает свою семью главной причиной возвращения в большой спорт после неудачи на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Об этом Гогаев рассказал журналистам после победы в финале турнира.

В финале чемпионата России 27-летний Гогаев (ХМАО, Алания) со счетом 4:3 выиграл у 25-летнего дагестанца Муршида Муталимова.

"Эта победа самая приятная из всех, я был чемпионом и в 2010, и в 2012 годах, но к этой я шел очень долго, - рассказал Гогаев. - После неудачи в Лондоне мне не хотелось бороться, я полностью пропустил 2013 год, в 2014-м травмировал ребро и только с 2015-го начал восстанавливаться. Перед Олимпиадой в моем весе появился будущий олимпийский чемпион Сослан Рамонов, и я понял - это хороший борец, в прекрасной форме, я верил в его победу на Олимпиаде".

За это время спортсмен женился, в семье появилась маленькая дочь. "Это самое главное событие в моей жизни, и мой самый главный мотиватор, - подчеркнул Гогаев. - Я постараюсь в этом олимпийском цикле отдать всего себя борьбе, возраст позволяет, плюс я знаю свои ошибки, знаю все, из-за чего у меня не получалось. Я не могу без ковра - и я не первый такой, это своего рода болезнь".

Гогаев - трехкратный чемпион России, серебряный призер чемпионата мира 2010 года в Москве, чемпион Европы 2012 года.

Чемпионат России по вольной борьбе завершается в Назрани 14 июня.