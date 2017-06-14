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Депортированные из Украины члены сборной России по боксу вернулись на родину

Спорт
14 июня, 19:26 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Ранее стало известно, что российскому боксеру Георгию Кушиташвили было отказано во въезде на территорию Украины в связи с его выступлением в Крыму в 2015 году

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МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Депортированные из Украины члены сборной России по боксу и сотрудники Федерации бокса России прибыли в Белгород. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе Федерации бокса России Влада Романова.

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"Мы сейчас в Белгороде. Скоро отправимся в Москву", - сообщила Романова.

Ранее стало известно, что российскому боксеру Георгию Кушиташвили было отказано во въезде на территорию Украины в связи с его выступлением в Крыму в 2015 году. Также в страну не пустили Романову, двух журналистов и болельщиков.

Главный тренер национальной команды Олег Меньшиков сообщил ТАСС, что на Украину также не были допущены четыре тренера. Позднее стало известно, что Кушиташвили на турнире заменит Муслим Гаджимагомедов.

Чемпионат Европы пройдет в Харькове с 16 по 24 июня.

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