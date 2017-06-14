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Слуцкий на английском языке попросил болельщиков "Халл Сити" поддержать команду

Спорт
14 июня, 19:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Бывший наставник ЦСКА и сборной России по футболу отметил, что рад работе в новом клубе

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Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий

© EPA/YOAN VALAT

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Главный тренер английского "Халл Сити" Леонид Слуцкий обратился к болельщикам клуба на английском языке и попросил их поддержать команду в предстоящем сезоне. Видеообращение российского специалиста опубликовано в официальном Twitter клуба.

"Халл Сити", который по итогам сезона вылетел из премьер-лиги в чемпионшип (второй по силе дивизион чемпионата страны), 9 июня объявил о назначении российского специалиста главным тренером команды.

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"Привет, болельщики "Халл Сити", я - Леонид Слуцкий. Я ваш новый главный тренер, и я очень счастлив быть здесь. Я очень надеюсь на вашу хорошую поддержку. Надеюсь, следующий сезон получится для нас великолепным и мы вместе решим нашу задачу", - сказал Слуцкий.

С октября 2009 по декабрь 2016 года Слуцкий был главным тренером ЦСКА, за это время команда стала трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. С конца 2015 года по лето 2016-го Слуцкий был главным тренером сборной России, под его руководством команда вышла в финальную стадию чемпионата Европы 2016 года.

После ухода с поста главного тренера ЦСКА Слуцкий проходил стажировку в Англии и практиковал английский язык. Он посещал матчи Английской премьер-лиги и заявлял о желании работать в английском клубе. В прошедшем сезоне "Халл Сити" занял 18-е место в АПЛ и выбыл во второй по силе дивизион чемпионата Англии.

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