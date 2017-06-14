Трехступенчатая процедура борьбы с дискриминацией будет реализована на Кубке конфедераций

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) в ходе проведения Кубка конфедераций 2017 года в России усилит борьбу с проявлениями нетерпимости. Об этом сообщается в пресс-релизе ФИФА.

Турнир, который пройдет в России, станет первым официальным турниром, где ФИФА реализует трехступенчатую процедуру борьбы с проявлениями нетерпимости. В результате ее внедрения судьи получат право сначала останавливать матчи и запрашивать официальное объявление диктора по стадиону с требованием прекратить проявления нетерпимости. Затем у арбитра есть право прервать матч и сделать еще одно предупреждение, а если проявления нетерпимости продолжаются, судья может принять решение прекратить матч. Кроме того, на всех матчах турнира будут присутствовать наблюдатели по борьбе с дискриминацией.

"Работа, проделанная во время отборочных матчей чемпионата мира по футболу во всех конфедерациях, теперь будет реализована впервые на турнире ФИФА. Вместе с трехступенчатой процедурой это важнейшее нововведение на Кубке конфедераций станет новым этапом в борьбе с дискриминацией, - сказал президент ФИФА Джанни Инфантино. - Обе инициативы являются дополнительным инструментом для судей и официальных лиц матча, чтобы предотвратить дискриминационное поведение и обеспечить на стадионе атмосферу четной игры и уважения".

"Нам приятно, что на Россию возложена миссия стать первой страной-организатором Кубка конфедераций и чемпионата мира, где будут реализованы новые инициативы, призванные сделать мировой футбол лучше. Это очень почетная и крайне ответственная роль, и мы уверены, что предстоящий "турнир чемпионов" пройдет в атмосфере большого футбольного праздника и гостеприимства по отношению к гостям и участникам Кубка конфедераций", - отметил председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

Если в ходе матча произойдут инциденты, связанные с дискриминацией, собранные наблюдателями материалы будут переданы в дисциплинарный комитет ФИФА, который изучит их и при необходимости примет меры. Кроме того, наблюдатели на матчах помогут персоналу на стадионах справиться с проявлениями нетерпимости до и во время игры. Они будут поддерживать прямую связь с сотрудниками службы безопасности.

Матчи кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.