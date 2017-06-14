Дмитрий Булыкин стал советником президента ФК "Локомотив"

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин назначен советником президента московского "Локомотива". Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Отмечается, что он займется вопросами стратегии и развития детско-юношеской системы клуба.
Булыкин выступал за "Локомотив" в качестве игрока с 1995 по 2001 год. В составе железнодорожников он провел 89 матчей и забил 24 мяча, стал трехкратным обладателем Кубка России. Позже он играл за московское "Динамо", немецкие "Байер" и "Фортуну", бельгийский "Андерлехт", голландские "Ден Хааг", "Аякс", "Твенте", нижегородскую "Волгу". Стал серебряным призером чемпионата Бельгии, чемпионом Нидерландов.