Фастовский: ХК "Сибирь" погасил долги перед командой согласно графику

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб "Сибирь" погасил задолженность перед командой согласно графику. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер новосибирского клуба Кирилл Фастовский.

"Сибирь" имела финансовые проблемы с прошлого года.

"Мы закрыли долги как перед игроками, так и перед тренерами и сотрудниками клуба. Мы работали по плану, все сделали согласно графику", - сказал Фастовский.

В минувшем сезоне "Сибирь" не смогла попасть в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).