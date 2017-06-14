Фастовский: ХК "Сибирь" погасил долги перед командой согласно графику

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Фастовский: ХК "Сибирь" погасил долги перед командой согласно графикуСпорт 14 июня, 20:51
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МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб "Сибирь" погасил задолженность перед командой согласно графику. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер новосибирского клуба Кирилл Фастовский.
"Сибирь" имела финансовые проблемы с прошлого года.
"Мы закрыли долги как перед игроками, так и перед тренерами и сотрудниками клуба. Мы работали по плану, все сделали согласно графику", - сказал Фастовский.
В минувшем сезоне "Сибирь" не смогла попасть в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).