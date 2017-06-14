Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фастовский: ХК "Сибирь" погасил долги перед командой согласно графику

Спорт
14 июня, 20:51 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

"Сибирь" имела финансовые проблемы с прошлого года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Хоккеисты "Сибири"

Хоккеисты "Сибири"

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб "Сибирь" погасил задолженность перед командой согласно графику. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер новосибирского клуба Кирилл Фастовский.

"Сибирь" имела финансовые проблемы с прошлого года.

"Мы закрыли долги как перед игроками, так и перед тренерами и сотрудниками клуба. Мы работали по плану, все сделали согласно графику", - сказал Фастовский.

В минувшем сезоне "Сибирь" не смогла попасть в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Пробежка под овации: футболисты сборной России провели открытую тренировку в Москве
10
Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подряд
Волк Забивака на одной из станции столичного метрополитена
8
Волк Забивака проехал в московском метро перед Кубком Конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белоруссия перестанет учитывать рубль в валютных резервах из-за перехода на методику МВФ
2
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
3
Сенат США поддержал поправку о новых санкциях в отношении РФ
4
Порошенко заявил о подготовке нового законопроекта по реинтеграции Донбасса
5
Следователи на месте дома кратовского стрелка обнаружили человеческие останки
6
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
7
Проезд в пригородных электричках Москвы подорожает с 1 июля
Темы дня
Загрузка...
Реклама