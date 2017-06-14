Ефимова показала лучший результат сезона в мире на дистанции 100 м брассом

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Россиянка Юлия Ефимова одержала победу на дистанции 100 метров брассом на этапе турнира "Маре Нострум" по плаванию, который проходит в Барселоне. Спортсменка показала результат 1 минута 5,66 секунды, что является лучшим результатом сезона в мире.

Второе место заняла шведка Дженни Йохансон (1.06,78), третье - испанка Джессика Вал Монтеро (1.06,95). Также Ефимова заняла третье место на дистанции 200 метров комплексным плаванием (2.12,62).

Накануне россиянка показала лучший результат сезона в мире на дистанции 200 метров брассом (2.19,83).

На дистанции 200 метров вольным стилем у мужчин победил россиянин Александр Красных (1.47,39), Андрей Николаев стал третьим на дистанции 50 метров брассом (27,42), Антон Чупков победил на 200-метровке брассом (2.08,41), Кирилл Пригода финишировал вторым на той же дистанции (2.09,90). Россиянка Дарья Устинова показала второй результат на дистанции 200 метров на спине (2.08,38).

Следующий этап соревнований пройдет 17-18 июня во французском Кане-ан-Руссийоне.