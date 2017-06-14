Ефимова показала лучший результат сезона в мире на дистанции 100 м брассом

Крамник обыграл Карлсена на шахматном супертурнире в СтавангереСпорт 14 июня, 21:54
Следователи на месте дома кратовского стрелка обнаружили человеческие останкиПроисшествия 14 июня, 21:48
Сенат США поддержал поправку о новых санкциях в отношении РФМеждународная панорама 14 июня, 21:33
Футболист ЦСКА Дзагоев тренировался в общей группе на сборе команды в АвстрииСпорт 14 июня, 21:31
Булыкин: работа с молодыми игроками станет одной из задач в ФК "Локомотив"Спорт 14 июня, 21:25
В Сан-Франциско в результате стрельбы погибли четыре человекаПроисшествия 14 июня, 21:20
ФРС повысила базовую процентную ставку на 25 б.п. до 1-1,25%Экономика и бизнес 14 июня, 21:05
Ефимова показала лучший результат сезона в мире на дистанции 100 м брассомСпорт 14 июня, 21:04
Фастовский: ХК "Сибирь" погасил долги перед командой согласно графикуСпорт 14 июня, 20:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Россиянка Юлия Ефимова одержала победу на дистанции 100 метров брассом на этапе турнира "Маре Нострум" по плаванию, который проходит в Барселоне. Спортсменка показала результат 1 минута 5,66 секунды, что является лучшим результатом сезона в мире.
Второе место заняла шведка Дженни Йохансон (1.06,78), третье - испанка Джессика Вал Монтеро (1.06,95). Также Ефимова заняла третье место на дистанции 200 метров комплексным плаванием (2.12,62).
Накануне россиянка показала лучший результат сезона в мире на дистанции 200 метров брассом (2.19,83).
На дистанции 200 метров вольным стилем у мужчин победил россиянин Александр Красных (1.47,39), Андрей Николаев стал третьим на дистанции 50 метров брассом (27,42), Антон Чупков победил на 200-метровке брассом (2.08,41), Кирилл Пригода финишировал вторым на той же дистанции (2.09,90). Россиянка Дарья Устинова показала второй результат на дистанции 200 метров на спине (2.08,38).
Следующий этап соревнований пройдет 17-18 июня во французском Кане-ан-Руссийоне.