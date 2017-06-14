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Тренер: борец Садулаев должен пройти проверку международными стартами

Спорт
14 июня, 21:18 UTC+3 НАЗРАНЬ корр. ТАСС, Вероника Советова

Олимпийский чемпион 2016 года дебютировал в новой весовой категории до 97 кг, победив на чемпионате России в Назрани

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НАЗРАНЬ, 14 июня. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Чемпиона Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Абдулрашида Садулаева, дебютировавшего в новой весовой категории до 97 кг на с победы на чемпионате России в Назрани, еще нужно проверить на международных стартах. Об этом ТАСС заявил главный тренер сборной России по вольной борьбе Джамболат Тедеев.

В среду в заключительный день чемпионата России Садулаев прошел к финалу турнира без единого поражения, не отдав сопернику ни одного балла. В первой схватке он выиграл у Юрия Белоновского - 10:0, затем у Умара Кулдева - 12:0, в четвертьфинале со счетом 10:0 он быстро разобрался со Станиславом Гаджиевым, а в полуфинале со счетом 11:0 также досрочно выиграл у Тамерлана Расуева. В финале дагестанский борец со счетом 8:7 выиграл у Владислава Байцаева (Москва, Ставрополь).

"Это весовая категория, в которой не было очевидного лидера, сегодня как раз решалось, кто им станет, кто будет готовиться к чемпионату мира, - рассказал Тедеев. - Да, Абдулрашид выиграл, но он практически не боролся после Олимпиады, перешел в новый вес, а значит ему еще нужны старты. Думаю, он может выступить на Мемориале Циолковского в Польше".

Тедеев поблагодарил обоих финалистов за блестящую борьбу. "Финал был красивый, Байцаев боролся как мужчина, хочу поздравить обоих с тем, что показали своим примером, как нужно дружить и бороться" - отметил он.

Абдулрашид Садулаев - чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, чемпион мира 2014 и 2015 годов, победитель Европейских игр в Баку, чемпион Европы 2014 года.

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