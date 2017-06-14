Футболист ЦСКА Дзагоев тренировался в общей группе на сборе команды в Австрии

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев тренировался в общей группе в первый день сбора команды, который проходит в Австрии. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Ранее Дзагоев из-за травмы не был включен в окончательную заявку сборной России на Кубок конфедераций 2017 года, который пройдет в России. Также в общей группе тренировался защитник Алексей Березуцкий, получивший повреждение в конца прошедшего сезона. По индивидуальной программе занимался только защитник Сергей Игнашевич, перенесший операцию на стопе.

Футболисты ЦСКА, не задействованные в матчах своих национальных сборных, в среду прибыли в австрийский Бад- Тацмансдорф и начали работу в местном футбольном комплексе.

Первый сбор ЦСКА завершится 25 июня.