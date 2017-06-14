Крамник обыграл Карлсена на шахматном супертурнире в Ставангере

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Владимир Крамник одержал победу над норвежцем Магнусом Карлсеном в партии седьмого тура шахматного супертурнира, который проходит в норвежском Ставангере.
Другой российский шахматист Сергей Карякин проиграл армянину Левону Ароняну. Голландец Аниш Гири обыграл француза Максима Вашье-Лаграва, Вишванатан Ананд из Индии сыграл вничью с представителем США Хикару Накамурой, американцы Уэсли Со и Фабиано Каруана также победителя не выявили.
В турнирной таблице в единоличные лидеры вышел Аронян, набравший 5 очков. Далее идут Накамура (4,5 очка), Крамник, Гири (по 4), Со (3,5), Карякин, Ананд, Каруана (по 3), Вашье-Лаграв, Карлсен (по 2,5).
Все участники супертурнира в Ставангере, кроме Карякина и Гири, входят в десятку сильнейших мирового рейтинга. Призовой фонд турнира составляет €249 тыс. Победитель получит €70 тыс., обладатель второго места - €40 тыс., третьего - €25 тыс. Супертурнир проходит в один круг и завершится 16 июня.