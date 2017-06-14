Тедеев: уровень чемпионата России по вольной борьбе оказался выше европейского первенства

НАЗРАНЬ, 14 июня. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Чемпионат России по вольной борьбе, завершившийся в среду в Назрани, по уровню мастерства участников оказался выше европейского чемпионата, который проходил в апреле в сербском Нови-Саде. Таким мнением с ТАСС поделился главный тренер сборной Джамболат Тедеев.

Чемпионами России в Назрани стали Заур Угуев (до 57 кг), Гаджимурад Рашидов (до 61 кг), Алан Гогаев (до 65 кг), Магомедхабиб Кадимагомедов (до 70 кг), Хетик Цаболов (до 74 кг), Владислав Валиев (до 86 кг), Абдулрашид Садулаев (до 97 кг), Анзор Хизриев (125 кг).

"Я удовлетворен уровнем борьбы на этом чемпионате, даже могу сказать, что здесь он был куда выше, чем на последнем чемпионате Европы в Нови-Саде, - отметил Тедеев. - Все веса хорошо боролись, хотя все гладко не бывает, какое-то звено посильнее, какое-то послабее".

Тедеев отметил, что список чемпионов четко показал, кто отнесся к нынешнему чемпионату серьезно, как к этапу отбора на чемпионат мира. "От этого турнира очень много зависело, по его итогам я вижу, кто и как отнесся к этому старту. В любом случае каждого еще будем проверять на международных соревнованиях, а потом примем решение по составу на чемпионат мира. Места там себе еще никто не обеспечил", - сказал тренер.

Чемпионат мира по вольной борьбе пройдет в Париже с 21 по 26 августа.