Мамиашвили поблагодарил Евкурова за организацию чемпионата России по борьбе в Назрани

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НАЗРАНЬ, 14 июня. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили поблагодарил главу республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова за блестящее проведение чемпионата России по вольной борьбе в Назрани.
"Вся борцовская дружина благодарна главе Ингушетии за блестящий чемпионат, - заявил Мамиашвили. - То, что он делает - это и называется патриотизм и верность своему народу, своей истории. Год назад чемпионат России по греко- римской борьбе прошел на Кавказе, в Чечне, и это стало эталоном организации, теперь в Ингушетии мы увидели такой накал борьбы. Это то, к чему должен стремиться наш вид спорта".
Чемпионат России прошел в Назрани с 12 по 14 июня.