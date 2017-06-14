Игорь Денисов не ведет переговоров с "Зенитом" и связывает свое будущее с ФК "Локомотив"

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Футболист "Локомотива" Игорь Денисов не ведет переговоров с другими клубами и намерен продолжать карьеру в московской команде. Об этом ТАСС сообщил юрист игрока Михаил Прокопец.

В среду в СМИ появилась информация, что 33-летний полузащитник может перейти в "Зенит" на правах аренды.

"Мы не удивлены появлению таких слухов, ведь Игорь является воспитанником "Зенита", много лет выступал за этот клуб. Но на данный момент он игрок "Локомотива" и с другими клубами переговоров не ведет. Он видит свое будущее только в "Локомотиве". Информация о том, что Игорь ведет переговоры с "Зенитом" и что не может перейти туда, поскольку Юрий Семин против, не соответствует действительности", - сказал Прокопец.

Денисов выступает за "Локомотив" с осени 2016 года. Сначала он был арендован клубом у московского "Динамо", а потом заключил с железнодорожниками полноценный контракт. В составе "Локомотива" Денисов стал обладателем Кубка России сезона-2016/17.

За "Зенит" футболист выступал с 2001 по 2013 год. В составе сине-бело-голубых он становился трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, обладателем Кубка России. В июне 2013 года Денисов перешел в махачкалинский "Анжи", а в августе того же года стал игроком "Динамо".