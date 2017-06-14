Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Игорь Денисов не ведет переговоров с "Зенитом" и связывает свое будущее с ФК "Локомотив"

Спорт
14 июня, 23:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

В среду в СМИ появилась информация, что 33-летний полузащитник может перейти в "Зенит" на правах аренды

Поделиться
Материал из 1 страницы
Игорь Денисов

Игорь Денисов

© Станислав Красильников/ТАСС, архив

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Футболист "Локомотива" Игорь Денисов не ведет переговоров с другими клубами и намерен продолжать карьеру в московской команде. Об этом ТАСС сообщил юрист игрока Михаил Прокопец.

В среду в СМИ появилась информация, что 33-летний полузащитник может перейти в "Зенит" на правах аренды.

"Мы не удивлены появлению таких слухов, ведь Игорь является воспитанником "Зенита", много лет выступал за этот клуб. Но на данный момент он игрок "Локомотива" и с другими клубами переговоров не ведет. Он видит свое будущее только в "Локомотиве". Информация о том, что Игорь ведет переговоры с "Зенитом" и что не может перейти туда, поскольку Юрий Семин против, не соответствует действительности", - сказал Прокопец.

Денисов выступает за "Локомотив" с осени 2016 года. Сначала он был арендован клубом у московского "Динамо", а потом заключил с железнодорожниками полноценный контракт. В составе "Локомотива" Денисов стал обладателем Кубка России сезона-2016/17.

За "Зенит" футболист выступал с 2001 по 2013 год. В составе сине-бело-голубых он становился трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, обладателем Кубка России. В июне 2013 года Денисов перешел в махачкалинский "Анжи", а в августе того же года стал игроком "Динамо".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Пробежка под овации: футболисты сборной России провели открытую тренировку в Москве
10
Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подряд
Волк Забивака на одной из станции столичного метрополитена
8
Волк Забивака проехал в московском метро перед Кубком Конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Памфилова: Навальный не может участвовать в выборах из-за судимости
2
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
3
Число жертв пожара в 24-этажном жилом доме в Лондоне возросло до 12
4
Порошенко заявил о подготовке нового законопроекта по реинтеграции Донбасса
5
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
6
Сенат США поддержал поправку о новых санкциях в отношении РФ
7
Apple исполнила требования ФАС по делу о ремонте iPhone в России
Темы дня
Загрузка...
Реклама