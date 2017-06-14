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Борец Садулаев признался, что финал чемпионата России стал для него хорошим уроком

Спорт
14 июня, 23:16 UTC+3 НАЗРАНЬ корр. ТАСС, Вероника Советова

Олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев выиграл чемпионат России по вольной борьбе в новом для себя весе (до 97 кг)

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НАЗРАНЬ, 14 июня. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Финал чемпионата России по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг стал для чемпиона Олимпийских игр в Рио- де-Жанейро Абдулрашида Садулаева хорошим уроком. Об этом Садулаев рассказал ТАСС.

В среду 14 июня в заключительный день чемпионата России Садулаев подошел к финалу турнира в новом более тяжелом для себя весе (до 97 кг) без единого поражения, не отдав сопернику ни одного балла. В первой схватке он выиграл у Юрия Белоновского - 10:0, затем у Умара Кулдева - 12:0, в четвертьфинале со счетом 10:0 он победил Станислава Гаджиева, а в полуфинале со счетом 11:0 также досрочно выиграл у Тамерлана Расуева. В финале дагестанский борец со счетом 8:7 выиграл у Владислава Байцаева, представляющего Москву и Ставрополь.

"До финала все шло гладко, по плану, но то, что произошло в финале, станет для меня хорошим уроком - допустил ошибку и позволил сопернику повести в счете. Но я тоже человек и имею право на ошибку, поэтому не вижу ничего зазорного в счете 8:7, - отметил Садулаев. - Это новый для меня вес, а значит более крупные и мощные соперники - в ноги проходить не очень получается, значит надо брать скоростью. Плюс я долго не выступал после Олимпиады, а это тоже могло повлиять".

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, который проводил награждение в этой весовой категории, вручил Садулаеву игрушечный танк, поскольку еще на юношеских турнирах российский борец получил прозвище "Русский танк". "Я не ожидал такого, если честно, - признался Садулаев. - У меня дома был один игрушечный, теперь будет новый. Думаю, уже можно начинать собирать коллекцию. Я хочу поблагодарить главу Ингушетии, который во время награждения сказал мне, что помимо танка я получу в подарок машину, это еще более неожиданно и приятно".

Абдулрашид Садулаев - чемпион Олимпийских игр в Рио-де- Жанейро, чемпион мира 2014 и 2015 годов, победитель Европейских игр в Баку, чемпион Европы 2014 года.

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