Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Борец Цаболов: инцидент на чемпионате РФ с Шапиевым - мелочь, все закончилось рукопожатием

Спорт
14 июня, 23:26 UTC+3 НАЗРАНЬ корр. ТАСС, Вероника Советова

Четвертьфинал турнира завершился инцидентом с участием секундантов борцов и болельщиков в связи с поведением Расула Шапиева после приема Цаболова

Поделиться
Материал из 1 страницы

НАЗРАНЬ, 14 июня. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Инцидент с участием секундантов и болельщиков, произошедший в последний день чемпионата России по вольной борьбе в Назрани, закончился рукопожатием соперников по четвертьфиналу - борцов Хетика Цаболова и Расула Шапиева. Об этом ТАСС рассказал Цаболов, который в итоге стал победителем турнира в весовой категории до 74 кг.

Четвертьфинал чемпионата завершился инцидентом с участием секундантов борцов и болельщиков в связи с поведением Шапиева после приема Цаболова, который в результате довел счет встречи до 14:6. Соперник от боли начал совершать не самые спортивные приемы, нанося удары Цаболову по голове. Чтобы уладить ситуацию, сотрудникам безопасности понадобилось не более двух минут.

"Я понимаю, ему было очень больно, он попал в опасный прием, захват очень "болючий", поэтому Шапиев и сделал ошибку. Но это все мелочи, потом все обсудили, пожали друг другу руки. То, что на ковре - одно, за ковром совсем другое, все уже забыто", - отметил Цаболов.

В финале чемпионата Цаболов выиграл у Гаджи Набиева со счетом 7:2, но особой радости от победы чемпион России не испытал.

"Чемпионат России - это часть отбора на чемпионат мира, к нему я отношусь как к работе. Если сравнивать его с моей первой победой в Якутске в 2014 году, совершенно разные эмоции - тогда это была первая взрослая победа, а сейчас мне не хватает таких соперников как Бувайсар Сайтиев, Денис Царгуш, Аниуар Гедуев, вес свободен. С нынешними соперниками мы примерно на одном уровне", - считает борец.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Пробежка под овации: футболисты сборной России провели открытую тренировку в Москве
10
Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подряд
Волк Забивака на одной из станции столичного метрополитена
8
Волк Забивака проехал в московском метро перед Кубком Конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Памфилова: Навальный не может участвовать в выборах из-за судимости
2
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
3
Число жертв пожара в 24-этажном жилом доме в Лондоне возросло до 12
4
Порошенко заявил о подготовке нового законопроекта по реинтеграции Донбасса
5
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
6
Сенат США поддержал поправку о новых санкциях в отношении РФ
7
Apple исполнила требования ФАС по делу о ремонте iPhone в России
Темы дня
Загрузка...
Реклама