Борец Цаболов: инцидент на чемпионате РФ с Шапиевым - мелочь, все закончилось рукопожатием

НАЗРАНЬ, 14 июня. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Инцидент с участием секундантов и болельщиков, произошедший в последний день чемпионата России по вольной борьбе в Назрани, закончился рукопожатием соперников по четвертьфиналу - борцов Хетика Цаболова и Расула Шапиева. Об этом ТАСС рассказал Цаболов, который в итоге стал победителем турнира в весовой категории до 74 кг.

Четвертьфинал чемпионата завершился инцидентом с участием секундантов борцов и болельщиков в связи с поведением Шапиева после приема Цаболова, который в результате довел счет встречи до 14:6. Соперник от боли начал совершать не самые спортивные приемы, нанося удары Цаболову по голове. Чтобы уладить ситуацию, сотрудникам безопасности понадобилось не более двух минут.

"Я понимаю, ему было очень больно, он попал в опасный прием, захват очень "болючий", поэтому Шапиев и сделал ошибку. Но это все мелочи, потом все обсудили, пожали друг другу руки. То, что на ковре - одно, за ковром совсем другое, все уже забыто", - отметил Цаболов.

В финале чемпионата Цаболов выиграл у Гаджи Набиева со счетом 7:2, но особой радости от победы чемпион России не испытал.

"Чемпионат России - это часть отбора на чемпионат мира, к нему я отношусь как к работе. Если сравнивать его с моей первой победой в Якутске в 2014 году, совершенно разные эмоции - тогда это была первая взрослая победа, а сейчас мне не хватает таких соперников как Бувайсар Сайтиев, Денис Царгуш, Аниуар Гедуев, вес свободен. С нынешними соперниками мы примерно на одном уровне", - считает борец.