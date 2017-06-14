Шишкарев: словацкие гандболисты отличались грубой игрой против россиян в матче отбора ЧЕ

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МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Гандболисты сборной Словакии грубо играли против россиян в отборочном матче чемпионата Европы 2018 года. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.
Россияне в Братиславе выиграли у словаков со счетом 25:24. Победа в заключительной игре квалификации с черногорцами выведет сборную России в финальную часть чемпионата Европы в Хорватии.
"Соперник играет жестко, в защите на грани фола, а нам нужна была игра побыстрее, нужны ребята, которые сегодня отсутствуют. Нет Шельменко, Горбока - высоких и быстрых игроков, - сказал Шишкарев. - Тем не менее, ребята справились, закалились. В определенном смысле произошло рождение новой команды, а валидольная концовка украшает не только гандбол, но и любой вид спорта".
"У них очень жесткие, небыстрые, хамоватые защитники. Наши ребята поначалу их обыгрывали на классе. Но в конце все эти удары, ушибы, броски через бедро не могли оставить без травм того же Житникова - единственного на сегодня разыгрывающего", - отметил он.
Матч Россия - Черногория пройдет в Москве 17 июня. "Теперь все зависит от нас, а это самое главное. Судьба в наших руках и руках ребят, которые проявили себя", - сказал Шишкарев.