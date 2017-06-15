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ФГР рассчитывает на поддержку зрителей в решающем матче отбора ЧЕ с черногорцами

Спорт
15 июня, 0:02 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Игра пройдет 17 июня в Москве, победитель этой встречи займет второе место в отборочной группе и примет участие в финальном турнире в Хорватии

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МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация гандбола России (ФГР) надеется на поддержку зрителей в Москве в заключительном матче отборочного турнира мужского чемпионата Европы - 2018 против команды Черногории, в котором решится судьба второй путевки в финальный турнир от группы 6. Об этом ТАСС рассказал президент ФГР Сергей Шишкарев.

Матч Россия - Черногория пройдет 17 июня в СК "Игровой" ЦСКА, начало в 15:00 мск. Победитель этой игры займет второе место в отборочной группе и примет участие в финальном турнире в Хорватии. В среду россияне выиграли у словаков в Братиславе со счетом 25:24.

"Мы играем в малом зале ЦСКА, который вмещает 1100 человек. Не уверен, что зал будет полон. Тем более, что в этот день начнется Кубок конфедераций, где наша сборная играет, - сказал Шишкарев. - Не скажу, что это по времени нам сильно помешает, но, надеюсь, что часть зала будет заполнена".

ФГР на сегодняшний день сложно организовывать международные гандбольные матчи в Москве, отметил Шишкарев.

"Пока организовывать гандбольные игры в Москве - это словно лбом стены прошибать. Нужно ходить к чиновникам, кланяться, целовать им ноги. Порадовать нечем, а поддержка нужна не только через зал, но и через рекламу, социальные возможности. В Астрахани нас принимают с хлебом и солью, там есть необходимая инфраструктура, возможность и поддержка, а в Москве мы, к сожалению, на птичьих правах", - подчеркнул президент федерации.

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