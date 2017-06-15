ЦСКА продлил контракт с футболистом Фернандесом на пять лет

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА продлил контракт с защитником Марио Фернандесом. Об этом в своем Instagram сообщил агент игрока Жорже Машаду.
"Поздравляю Марио Фернандеса с продлением контракта с ЦСКА на пять лет, - написал Машаду. - Он продолжит победные традиции в великом российском клубе".
Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. В составе армейцев уроженец Бразилии стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России, двукратным обладателем Суперкубка страны. В 2016 году он получил российское гражданство и вошел в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций, однако не сыграет на турнире из-за травмы.
Grande @mariofernandes2 confirmando mais cinco anos de contrato com o @pfc_cska_official ! Continuando essa vitoriosa trajetória nesse grande clube Russo! #deusnocomando #familiajmb #cska