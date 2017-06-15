Московское море примет участников чемпионата России по аквабайку

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Чемпионат России по водно- моторному спорту в классе аквабайк стартует в четверг в Конаковском районе Тверской области. Соревнования пройдут в нескольких возрастных группах в дисциплинах кольцевые гонки, слалом и фристайл.

Чемпионат страны пройдет на акватории Волги на территории эвент-отеля "Конаково Ривер Клаб" в течение трех дней, первые гонки состоятся в 10:00 мск в пятницу. Победители определятся в дивизионах "ранэбаут" (сидячий водный мотоцикл), ски-дивижн (аквабайк без сиденья) различной мощности и фристайл-фри (без ограничения мощности) для мужчин и женщин.

По словам генерального продюсера чемпионата страны, мастера спорта по водно-моторному спорту Михаила Ершова, на турнире ожидается участие порядка 60 спортсменов (год назад в Твери в чемпионате России приняли участие лишь около 40 человек). Участники будут соревноваться в гонках с общим стартом, слаломе (скоростной гонке по сложной дистанции для двух участников) и фристайле - "фигурном катании" на водном мотоцикле. Соревнования по фристайлу подразумевают демонстрацию участником трюков различной степени сложности, смелых и творчески проработанных маневров в течение двух минут. Оценку выносит судейская коллегия по десятибалльной шкале.

"Фристайл, конечно же, самая зрелищная дисциплина. Хотя лично для меня самыми зрелищными являются соревнования в дисциплине фрирайд - катание на волнах. В "Конаково Ривер Клабе" спортсмены смогут показать высокие амплитудные фрирайдовые прыжки на волне от вейкбордических катеров", - рассказал ТАСС Михаил Ершов.

Параллельно в Конакове состоится и первенство страны среди юниоров, в возрастных категориях до 14 и 18 лет участники будут соревноваться в кольцевых гонках и слаломе, до 15 и 18 лет - во фристайле.

По словам Ершова, главный фаворит во фристайле - Арсений Матанцев, конкуренцию ему может составить Александр Курамшин. В ранэбауте одни из сильнейших спортсменов - Роман и Дмитрий Клименко, Анастас Панченко. В ски-дивижине фавориты - Давид Саркисян, Павел Колотовкин, многократные участники и победители российских и международных соревнований.

Чемпионы Потанины

Международные соревнования по аквабайку проводятся уже более 30 лет, а с 1996 года проходят чемпионаты мира. Наибольших успехов российские спортсмены добились во фристайле, где в 2010 году Иван Потанин стал победителем мирового первенства. Больших успехов в аквабайке добилась и его сестра Анастасия Потанина, которая на чемпионатах мира побеждала в дисциплине Jet-Ski. Потанины являются детьми одного из самых богатых людей страны, владельца и президента управляющей компании "Интеррос" Владимира Потанина.

Соревнования по аквабайку проводит Международный водно-моторный союз (UIM), чемпионат страны проводит Федерация водно-моторного спорта России. Союзная федерация была основана еще в 1959 году, хотя профессионально аквабайком в России стали заниматься лишь в конце 90-х годов. В советское время федерация отвечала за соревнования на катерах.

Аквабайк вряд ли в ближайшее время станет массовым видом и появится в олимпийской программе, учитывая, что водные мотоциклы стоят недешево (цена сопоставима с недорогим автомобилем). Однако это единственный водно- моторный вид спорта, который вошел в программу Всемирных пляжных игр, которые впервые состоятся в 2019 году в американском Сан-Диего.

"Конаково Ривер Клаб" находится на берегу Иваньковского водохранилища, которое также называется Московским морем. Ширина акватории Волги в этом месте достигает полутора километров.