Пюэль отправлен в отставку с поста главного тренера футбольного клуба "Саутгемптон"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Саутгемптон" на своем сайте объявил о расторжении контракта с французским главным тренером Клодом Пюэлем.

"Саутгемптон" подтверждает факт расторжения контракта с Клодом Пюэлем. Все, кто имеет отношение к нашему клубу, хотели бы выразить благодарность Клоду за его усердную работу и приверженность. Изюминкой сезона стал памятный день на "Уэмбли" в финале Кубка английской лиги, этот день наши болельщики запомнят надолго. Мы желаем Клоду удачи в дальнейшей работе", - говорится в заявлении клуба.

"Саутгемптон" уже начал поиск нового тренерского штаба. Пюэль возглавил "Саутгемптон" перед сезоном-2016/17, в котором команда заняла 8-е место в чемпионате Англии и вышла в финал Кубка английской лиги, где 26 февраля уступила "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:3.