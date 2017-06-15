Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мэйуэзер официально сообщил, что бой с Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе

Спорт
15 июня, 0:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Флойд Мэйэузер-младший разместил на своей официальной странице афишу предстоящего поединка

Поделиться
Материал из 1 страницы
Флойд Мэйуэзер-младший

Флойд Мэйуэзер-младший

©  Валерий Шарифулин/ТАСС,

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Американский боксер Флойд Мэйэузер-младший на своей странице в Instagram официально сообщил, что поединок с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором состоится в Лас-Вегасе 26 августа.

Мэйуэзер разместил на своей странице афишу предстоящего поединка. "Это официально", - написал Мэйуэзер.

It's official! @jamielynn @mayweatherpromotions @bigboymansion @girlcollection @themoneyteam @melissiarene @badmedina @moneyyaya @kingkoraun @zion_mayweather #TMT #TBE #MayweatherPromotions

Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather)

Ранее сообщалось, что стороны уже подписали контракт на проведение поединка по правилам бокса, условия которого не разглашаются. В СМИ этот поединок часто называют "боем за миллиард долларов". Также сообщалось, что ни одна из ведущих боксерских организаций не намерена признавать данный поединок официальным. 

Переговоры о возможном боксерском поединке между Мэйуэзером и Макгрегором начались в ноябре 2016 года, после победы ирландца на турнире UFC 205 над американцем Эдди Альваресом и завоеванием чемпионских поясов в двух весовых категориях сразу. В марте Мэйуэзер объявил о возобновлении профессиональной карьеры ради боя с Макгрегором.

Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 - нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр - 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн.

На счету ирландца 23 поединка в смешанных единоборствах, 20 побед (17 - нокаутом) и три поражения. Первый титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации - около $3 млн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Пробежка под овации: футболисты сборной России провели открытую тренировку в Москве
10
Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подряд
Волк Забивака на одной из станции столичного метрополитена
8
Волк Забивака проехал в московском метро перед Кубком Конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Памфилова: Навальный не может участвовать в выборах из-за судимости
2
Число жертв пожара в 24-этажном жилом доме в Лондоне возросло до 12
3
Сенат США поддержал поправку о новых санкциях в отношении РФ
4
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
5
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
6
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
7
Пентагон: катер ВМС Ирана направил лазерный луч на вертолет ВС США
Темы дня
Загрузка...
Реклама