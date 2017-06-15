Мэйуэзер официально сообщил, что бой с Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Американский боксер Флойд Мэйэузер-младший на своей странице в Instagram официально сообщил, что поединок с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором состоится в Лас-Вегасе 26 августа.
Мэйуэзер разместил на своей странице афишу предстоящего поединка. "Это официально", - написал Мэйуэзер.
It's official! @jamielynn @mayweatherpromotions @bigboymansion @girlcollection @themoneyteam @melissiarene @badmedina @moneyyaya @kingkoraun @zion_mayweather #TMT #TBE #MayweatherPromotions
Ранее сообщалось, что стороны уже подписали контракт на проведение поединка по правилам бокса, условия которого не разглашаются. В СМИ этот поединок часто называют "боем за миллиард долларов". Также сообщалось, что ни одна из ведущих боксерских организаций не намерена признавать данный поединок официальным.
Переговоры о возможном боксерском поединке между Мэйуэзером и Макгрегором начались в ноябре 2016 года, после победы ирландца на турнире UFC 205 над американцем Эдди Альваресом и завоеванием чемпионских поясов в двух весовых категориях сразу. В марте Мэйуэзер объявил о возобновлении профессиональной карьеры ради боя с Макгрегором.
Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 - нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр - 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн.
На счету ирландца 23 поединка в смешанных единоборствах, 20 побед (17 - нокаутом) и три поражения. Первый титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации - около $3 млн.