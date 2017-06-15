Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 100 человек встретили португальского футболиста Роналду у гостиницы в Казани

Спорт
15 июня, 1:08 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 15, июня. /ТАСС

В холле отеля футболистов и тренерский штаб сборной Португалии встретили с караваем девушки, одетые в национальные татарские костюмы

Поделиться
Материал из 1 страницы
Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду (в центре)

Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду (в центре)

© Александр Демьянчук/ТАСС

КАЗАНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Около сотни человек встретили сборную Португалии по футболу у гостиницы в Казани, большинство из них составили поклонники известного нападающего Криштиану Роналду, сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Когда знаменитый футболист вышел из автобуса, толпа болельщиков взорвалась восторженными криками. Роналду в ответ помахал любителям футбола рукой и показал большой палец, поднятый вверх.

Смотрите также
Криштиану Роналду

Сборная Португалии по футболу прибыла в Россию для участия в Кубке конфедераций

Португальская команда прилетела Казань для участия в Кубке конфедераций в среду вечером. В холле отеля сборную Португалии встретили с караваем девушки, одетые в национальные татарские костюмы.

Накануне приезда португальцев в Казань местные художники нарисовали граффити с изображением Роналду на одном из домов рядом с гостиницей. Площадь картины - около 300 кв. метров, а ее высота - с трехэтажный дом. Художники использовали 20 цветов фасадной краски.

Роналду, на клубном уровне выступающий за испанский "Реал", четыре раза признавался лучшим футболистом мира. В 2016 году в составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы. В Кубке конфедераций он примет участие впервые.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Португалии сыграет в группе A вместе с командами Мексики (18 июня, "Казань-Арена"), России (21 июня, стадион "Спартак") и Новой Зеландии (24 июня, стадион "Санкт-Петербург"). В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места.

YouTube/ Екатерина Щукина

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Пробежка под овации: футболисты сборной России провели открытую тренировку в Москве
10
Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подряд
Волк Забивака на одной из станции столичного метрополитена
8
Волк Забивака проехал в московском метро перед Кубком Конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Памфилова: Навальный не может участвовать в выборах из-за судимости
2
Число жертв пожара в 24-этажном жилом доме в Лондоне возросло до 12
3
Сенат США поддержал поправку о новых санкциях в отношении РФ
4
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
5
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
6
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
7
Пентагон: катер ВМС Ирана направил лазерный луч на вертолет ВС США
Темы дня
Загрузка...
Реклама