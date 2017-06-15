Около 100 человек встретили португальского футболиста Роналду у гостиницы в Казани

КАЗАНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Около сотни человек встретили сборную Португалии по футболу у гостиницы в Казани, большинство из них составили поклонники известного нападающего Криштиану Роналду, сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Когда знаменитый футболист вышел из автобуса, толпа болельщиков взорвалась восторженными криками. Роналду в ответ помахал любителям футбола рукой и показал большой палец, поднятый вверх.

Португальская команда прилетела Казань для участия в Кубке конфедераций в среду вечером. В холле отеля сборную Португалии встретили с караваем девушки, одетые в национальные татарские костюмы.

Накануне приезда португальцев в Казань местные художники нарисовали граффити с изображением Роналду на одном из домов рядом с гостиницей. Площадь картины - около 300 кв. метров, а ее высота - с трехэтажный дом. Художники использовали 20 цветов фасадной краски.

Роналду, на клубном уровне выступающий за испанский "Реал", четыре раза признавался лучшим футболистом мира. В 2016 году в составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы. В Кубке конфедераций он примет участие впервые.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Португалии сыграет в группе A вместе с командами Мексики (18 июня, "Казань-Арена"), России (21 июня, стадион "Спартак") и Новой Зеландии (24 июня, стадион "Санкт-Петербург"). В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места.

YouTube/ Екатерина Щукина