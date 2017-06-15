Победители чемпионата России по вольной борьбе заявили о своих правах на участие в ЧМ

НАЗРАНЬ, 15 июня. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. В Назрани завершился первый после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро чемпионат России по вольной борьбе, который стал для россиян важнейшим этапом отбора на главный старт сезона - чемпионат мира в Париже, который пройдет с 21 по 27 августа.

Чемпионами России в Назрани стали Заур Угуев (до 57 кг), Гаджимурад Рашидов (до 61 кг), Алан Гогаев (до 65 кг), Магомедхабиб Кадимагомедов (до 70 кг), Хетик Цаболов (до 74 кг), Владислав Валиев (до 86 кг), Абдулрашид Садулаев (до 97 кг), Анзор Хизриев (125 кг).

Уровнем борьбы тренеров порадовали

Как отметил по окончании турнира главный тренер сборной России по вольной борьбе Джамболат Тедеев, уровень мастерства участников национального чемпионата превзошел недавний чемпионат Европы в сербском Нови-Саде. При этом, по мнению Тедеева, стало очевидно, кто всерьез отнесся к этому турниру как к этапу отбора на чемпионат мира, который пройдет в августе в Париже.

"Я удовлетворен уровнем борьбы на этом чемпионате, и даже могу сказать, что здесь он был куда выше, чем на последнем чемпионате Европы, - отметил Тедеев. - Все веса хорошо боролись, хотя все гладко не бывает - какое-то звено посильнее, какое-то - послабее".

Тедеев отметил, что от чемпионата в Назрани зависело многое, но его победителям и призерам предстоит еще не одна проверка на международных стартах. "Это делается в интересах сборной, - отметил главный тренер команды. - Место в команде на чемпионат мира себе еще никто не обеспечил".

Чемпионат мира по вольной борьбе пройдет в Париже с 21 по 27 августа.

Хэдлайнер Садулаев

Настоящий ажиотаж в последний день турнира вызвал выход на ковер чемпиона Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро дагестанца Садулаева, сменившего вес на более тяжелый - до 97 кг. До финала "Русский танк", как его прозвали еще в юниорском возрасте, не отдал соперникам ни балла. В первой схватке он выиграл у Юрия Белоновского - 10:0, затем у Умара Кулдева - 12:0, в четвертьфинале со счетом 10:0 он быстро разобрался со Станиславом Гаджиевым, а в полуфинале со счетом 11:0 также досрочно выиграл у Тамерлана Расуева.

В финале пришлось сложнее - выиграть у Владислава Байцаева Садулаеву удалось лишь с минимальным отрывом в счете - 8:7. Как отметил после схватки Садулаев, это станет для него хорошим уроком.

"Я тоже человек и имею право на ошибку, поэтому не вижу ничего зазорного в счете 8:7, - отметил Садулаев. - Это новый для меня вес, а значит более крупные и мощные соперники - в ноги проходить не очень получается, значит надо брать скоростью. Плюс я долго не выступал после Олимпиады, а это тоже могло повлиять".

На пьедестале Садулаев получил из рук главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова игрушечный танк внушительных размеров а также радостную новость, что он вскоре станет обладателем новенького автомобиля.

"Я не ожидал такого, если честно, - признался Садулаев. - У меня дома был один игрушечный, теперь будет новый. Думаю, уже можно начинать собирать коллекцию. Я хочу поблагодарить главу Ингушетии, который во время награждения сказал мне, что помимо танка я получу в подарок машину, это еще более неожиданно и приятно".

Инцидент

Эпизоды с вмешательством служб безопасности на чемпионатах по борьбе, к сожалению, еще не ушли в прошлое, и нынешний турнир в Назрани отметился сразу двумя подобными. Однако сразу надо отметить, что оба были пресечены профессионально и в кратчайшие сроки.

Первый "выход" на ковер болельщиков случился в стартовый день турнира во время схватки Заурбека Сидакова (ХМАО-Алания) и Магомедхабиба Кадимагомедова (Дагестан), которая завершилась победой последнего. В этом случае участники массовой вылазки на ковер были не согласны с решением судей. Во второй раз, под занавес турнира, зрителям и секундантам не понравилось поведение участника четвертьфинала Шапиева, который от боли начал совершать не самые спортивные приемы, нанося удары Хетагу Цаболову по голове.

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили пригрозил неспокойным гостям турнира, что следующие чемпионаты могут пройти на Северном полюсе в том случае, если подобное поведение остается для "поклонников" борьбы единственным вариантом решения вопросов. ФСБР в ближайшее время намерена внедрить собственные паспорта болельщиков по примеру футбольных FAN-ID, созданных к Кубку конфедерации и чемпионату мира по футболу, которые пройдут в России.

Блестящая организация турнира

По окончании соревнований Мамиашвили поблагодарил главу Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова за блестящее проведение чемпионата России по вольной борьбе в Назрани.

"Вся борцовская дружина благодарна главе Ингушетии за блестящий чемпионат, - заявил Мамиашвили. - То, что он делает - это и называется патриотизм и верность своему народу, своей истории. Год назад чемпионат России по греко- римской борьбе прошел на Кавказе, в Чечне, и это стало эталоном организации, теперь в Ингушетии мы увидели такой накал борьбы. Это то, к чему должен стремиться наш вид спорта".

Финальным аккордом чемпионата стало массовое угощение участников и гостей турнира - подарком от главы республики стал плов, приготовленный на полторы тысячи человек.