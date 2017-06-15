Босниец Шуньич стал футболистом московского "Динамо"

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Бывший защитник немецкого "Штутгарта" и краснодарской "Кубани" Тони Шуньич подписал контракт с московским футбольным клубом "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".
Детали соглашения 28-летнего футболиста не разглашаются. Ранее в среду стало известно, что "Динамо" подписало контракт с нападающим Вандерсоном, который ранее выступал за "Краснодар".
В прошедшем сезоне Шуньич играл в "Штутгарте" (12 матчей, два гола), а также выступал в итальянском "Палермо" на правах аренды, сыграв семь встреч.
"У меня остались отличные воспоминания от выступления в российской премьер-лиге, здесь очень острое соперничество, нет проходных матчей, с удовольствием возвращаюсь в ваш чемпионат. В России в следующем году пройдет чемпионат мира, к нему возводятся новые стадионы, что еще лучше скажется на имидже РФПЛ. "Динамо" - один из самых известных клубов страны, уверен, что сделал правильный выбор, приняв предложение. Благодарен руководителям "Динамо" за оказанное мне доверие, сделаю все возможное, чтобы проявить себя с самой лучшей стороны, радовать болельщиков своей игрой", - сказал Шуньис пресс-службе московского клуба.
В составе "Кубани" босниец сыграл 32 матча и забил три мяча. В составе национальной сборной Боснии и Герцеговины защитник провел 23 встречи.