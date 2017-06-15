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Около 650 000 человек пришли на парад в Питтсбурге по случаю победы в Кубке Стэнли

Спорт
15 июня, 3:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

На торжественном мероприятии присутствовало больше людей, чем на предыдущем параде в 2016 году, на который пришло около 400 тыс. человек

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Российский хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин во время парада в честь победы в Кубке Стэнли

Российский хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин во время парада в честь победы в Кубке Стэнли

© AP Photo/Gene J. Puskar

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Чемпионский парад в честь победы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" в плей-офф Кубка Стэнли прошел в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В ночь на понедельник "Питтсбург" на выезде со счетом 2:0 победил "Нэшвилл" в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ и стал обладателем Кубка Стэнли.

На данном мероприятии присутствовало больше людей (около 650 000), чем на предыдущем параде в 2016 году, на который пришло около 400 тыс. человек. Игроки, сотрудники клуба и их семьи передвигались на нескольких грузовых автомобилях, демонстрируя Кубок Стэнли. По сравнению с прошлогодним парадом маршрут движения был изменен для удобства болельщиков - вместо проезда по бульвару колонна автомобилей отправилась в Стэйт Парк, где была установлена сцена, на которой чествовали обладателей Кубка Стэнли 2017 года.

"Мы проделали по-настоящему командную работу, пройдя со всеми травмами до конца. Я горд быть частью этой команды. Сегодня прекрасная возможность, чтобы поделиться победой со всеми вами. Большое спасибо всем болельщикам", - сказал капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби со сцены фанатам клуба.

"Питтсбург" снова доказал, что является талантливой командой, которая имеет сильный характер и очень много трудится. В прошлом году я сказал, что мы хотим повторить свой успех. Надеюсь, что мы все увидимся на этом же месте через год", - отметил главный тренер клуба Майк Салливан.

"Питтсбург" в пятый раз в истории стал обладателем Кубка Стэнли. До этого команда завоевывала трофей в 1991, 1992, 2009 и 2016 годах. Трехкратными обладателями Кубка Стэнли в составе "Питтсбурга" стали россияне Евгений Малкин и Сергей Гончар, побеждавшие в 2009 и 2016 гг. Гончар становился победителем в 2009 году как игрок, а затем дважды праздновал успех как тренер.

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