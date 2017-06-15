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СМИ: Мэйуэзер и Макгрегор получат минимум по $100 млн каждый за совместный бой

Спорт
15 июня, 4:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

По сообщению издания, суммарный доход организаторов поединка, который пройдет 26 августа в Лас-Вегасе, превысит $600 млн

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Флойд Мэйуэзер-младший

Флойд Мэйуэзер-младший

© AP Photo/Chris Carlson

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Американский боксер Флойд Мэйэузер-младший и ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор получат минимум по $100 млн каждый за совместный поединок, который пройдет в Лас-Вегасе 26 августа. Об этом сообщает британское издание Mirror.

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Флойд Мэйуэзер-младший

Мэйуэзер официально сообщил, что бой с Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе

В среду Мэйуэзер официально объявил, что их бой по боксерским правилам состоится 26 августа в Лас-Вегасе. Бой пройдет в первом среднем весе (до 69,85 кг). Ни одна из ведущих боксерских организаций не намерена признавать данный поединок официальным.

По сообщению издания, суммарный доход организаторов поединка превысит $600 млн. Отмечается, что Макгрегор получит около $100 млн, а гонорар Мэйуэзера будет значительно выше.

40-летний Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 - нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр - 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн.

На счету ирландца 24 поединка в смешанных единоборствах, 21 победа (18 - нокаутом) и три поражения. Первый титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации - около $3 млн.

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