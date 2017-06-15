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Три объекта для подготовки российских спортсменов к ОИ-2020 планируют построить в Приморье

Спорт
15 июня, 4:40 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова

По словам представителя департамента физической культуры и спорта администрации региона, на о. Русский построят легкоатлетический манеж, дворец спорта единоборств и дворец спорта для игровых видов

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ВЛАДИВОСТОК, 15 июня. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Администрация Приморского края планирует построить в регионе три крупных спортивных объекта. Они будут использоваться для подготовки российских сборных к Олимпийским играм 2020 года в Токио и 2022 года в Пекине. Об этом ТАСС сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации региона.

"Минспорта с учетом территориального расположения и часовых поясов рассматривает Приморский край в качестве одного из возможных мест проведения предолимпийской подготовки спортсменов национальных сборных команд России по зимним и летним видам спорта. Предварительно достигнута договоренность о строительстве в Приморском крае трех объектов: легкоатлетического манежа, дворца спорта единоборств и дворца спорта для игровых видов",- сообщил представитель департамента.

Предполагается построить все объекты на острове Русский на земельном участке, отведенном для возведения второй очереди кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Предварительно определены и источники финансирования: строительство легкоатлетического манежа предполагается вести на средства Минспорта России, а дворца единоборств - на средства ДВФУ.

Как отмечает департамент, администрация региона также направила предложения в Минвостокразвития по включению этих спортивных объектов в программу развития острова Русский. "Комиссия Олимпийского комитета России уже посетила Приморский край с целью изучения вопроса возможной подготовки сборных команд России по зимним видам спорта (хоккею, шорт-треку, керлингу), а также по летним видам спорта - легкой атлетике, бадминтону, боксу, тяжелой атлетике, дзюдо, гребле на байдарках и каноэ", - отметили в департаменте.

В Приморском крае принята и действует региональная программа развития физической культуры и спорта. За последние четыре года обеспеченность спортивными сооружениями жителей Приморского края увеличилась почти в два раза - до 42%. Почти треть населения сейчас занимается спортом.

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