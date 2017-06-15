Стоимость проведения Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро составила $13,2 млрд

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 июня. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Стоимость проведения Олимпийских игр в бразильском городе Рио-де-Жанейро составила в общей сложности 43,2 млрд реалов (около $13,2 млрд). Такие данные содержатся в обнародованной в среду новой версии отчета Агентства по управлению олимпийским наследием (АУОН) - органа, созданного при Министерстве спорта крупнейшей южноамериканской страны.

По сравнению с предыдущим вариантом документа сумма расходов, связанных со спортивными объектами, увеличилась с 7,09 млрд реалов ($2,15 млрд) до 7,23 млрд реалов ($2,2 млрд). Подобный рост был вызван продолжающейся необходимостью поддерживать олимпийские стадионы в надлежащем состоянии, пока для них не будут найдены арендаторы. "Забота об олимпийском наследии - это серьезный вызов. Им не просто управлять, и тому же Лондону, например, понадобилось два года, чтобы передать свои спортивные объекты, и даже сегодня в них вкладываются государственные деньги", - цитирует газета Globo президента АУОН Паулу Марсиу Диас Меллу.

Две других статьи бюджета ОИ-2016 приходятся на работы по возведению городской инфраструктуры (26,74 млрд реалов или $8,2 млрд) и бюджет оргкомитета соревнований "Рио-2016" (9,2 млрд реалов или $2,8 млрд). Таким образом, общая стоимость Игр достигла 43,2 млрд реалов ($13,2 млрд), хотя изначально - в 2009 году, когда Рио-де-Жанейро был выбран для проведения ОИ-2016 - власти планировали уложиться в 28,8 млрд реалов ($8,78 млрд). Не исключено, что указанная в нынешнем отчете сумма в дальнейшем вновь увеличится - в бюджете оргкомитета "Рио-2016" образовался долг на общую сумму 132 млн реалов ($40,2 млн), и пока не ясно, кто будет его выплачивать.

Данные об увеличении стоимости Олимпиады были обнародованы на фоне борьбы властей штата Рио-де-Жанейро с острым финансовым кризисом. В конце мая Законодательная ассамблея региона поддержала инициативу о продлении до конца 2018 года режима ЧП в экономической сфере, действующего уже 11 месяцев. Документ позволяет властям штата перераспределять финансовые средства в пользу госслужащих, отказываясь при этом от некоторых выплат по долгам. По словам сторонников законопроекта, в противном случае региональному правительству пришлось бы уволить более 100 тысяч человек.

О введении в регионе чрезвычайного положения в экономической сфере руководство штата Рио-де-Жанейро объявило в конце июня прошлого года. В опубликованном декрете говорилось, что огромный бюджетный дефицит "мешает штату выполнить взятые обязательства по проведению Олимпийских и Паралимпийских игр". Некоторые категории госслужащих до сих пор получают зарплаты с задержкой в несколько недель.

XXXI летняя Олимпиада прошла в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа 2016 года. Это были первые Олимпийские игры, которые состоялись в Южной Америке.