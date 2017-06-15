Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Стоимость проведения Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро составила $13,2 млрд

Спорт
15 июня, 5:25 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

В 2009 году, когда Рио-де-Жанейро был выбран для проведения ОИ-2016, власти планировали полную стоимость проведения в размере $8,78 млрд

Поделиться
Материал из 1 страницы
Церемония закрытия XXXI летних Олимпийских игр на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро

Церемония закрытия XXXI летних Олимпийских игр на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро

©  Станислав Красильников/ТАСС

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 июня. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Стоимость проведения Олимпийских игр в бразильском городе Рио-де-Жанейро составила в общей сложности 43,2 млрд реалов (около $13,2 млрд). Такие данные содержатся в обнародованной в среду новой версии отчета Агентства по управлению олимпийским наследием (АУОН) - органа, созданного при Министерстве спорта крупнейшей южноамериканской страны.

По сравнению с предыдущим вариантом документа сумма расходов, связанных со спортивными объектами, увеличилась с 7,09 млрд реалов ($2,15 млрд) до 7,23 млрд реалов ($2,2 млрд). Подобный рост был вызван продолжающейся необходимостью поддерживать олимпийские стадионы в надлежащем состоянии, пока для них не будут найдены арендаторы. "Забота об олимпийском наследии - это серьезный вызов. Им не просто управлять, и тому же Лондону, например, понадобилось два года, чтобы передать свои спортивные объекты, и даже сегодня в них вкладываются государственные деньги", - цитирует газета Globo президента АУОН Паулу Марсиу Диас Меллу.

Две других статьи бюджета ОИ-2016 приходятся на работы по возведению городской инфраструктуры (26,74 млрд реалов или $8,2 млрд) и бюджет оргкомитета соревнований "Рио-2016" (9,2 млрд реалов или $2,8 млрд). Таким образом, общая стоимость Игр достигла 43,2 млрд реалов ($13,2 млрд), хотя изначально - в 2009 году, когда Рио-де-Жанейро был выбран для проведения ОИ-2016 - власти планировали уложиться в 28,8 млрд реалов ($8,78 млрд). Не исключено, что указанная в нынешнем отчете сумма в дальнейшем вновь увеличится - в бюджете оргкомитета "Рио-2016" образовался долг на общую сумму 132 млн реалов ($40,2 млн), и пока не ясно, кто будет его выплачивать.

Данные об увеличении стоимости Олимпиады были обнародованы на фоне борьбы властей штата Рио-де-Жанейро с острым финансовым кризисом. В конце мая Законодательная ассамблея региона поддержала инициативу о продлении до конца 2018 года режима ЧП в экономической сфере, действующего уже 11 месяцев. Документ позволяет властям штата перераспределять финансовые средства в пользу госслужащих, отказываясь при этом от некоторых выплат по долгам. По словам сторонников законопроекта, в противном случае региональному правительству пришлось бы уволить более 100 тысяч человек.

О введении в регионе чрезвычайного положения в экономической сфере руководство штата Рио-де-Жанейро объявило в конце июня прошлого года. В опубликованном декрете говорилось, что огромный бюджетный дефицит "мешает штату выполнить взятые обязательства по проведению Олимпийских и Паралимпийских игр". Некоторые категории госслужащих до сих пор получают зарплаты с задержкой в несколько недель.

XXXI летняя Олимпиада прошла в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа 2016 года. Это были первые Олимпийские игры, которые состоялись в Южной Америке.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Пробежка под овации: футболисты сборной России провели открытую тренировку в Москве
10
Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подряд
Волк Забивака на одной из станции столичного метрополитена
8
Волк Забивака проехал в московском метро перед Кубком Конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: ЕС и США поддержали государственный переворот на Украине
2
Сенат США поддержал поправку о новых санкциях в отношении РФ
3
Следователи на месте дома кратовского стрелка обнаружили человеческие останки
4
Путин назвал диалог с Обамой по Украине полезным и неконфронтационным
5
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
6
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
7
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
Темы дня
Загрузка...
Реклама