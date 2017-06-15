Промоутер: бой между Мэйуэзером и Макгрегором является аттракционом

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бой между известным американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим и бойцом смешанных единоборств (ММА) ирландцем Конором Макгрегором является аттракционом, а не спортивным состязанием. Об этом ТАСС заявил известный промоутер Боб Арум.

Мэйуэзер и Макгрегор официально объявили о проведении боя в ночь на четверг по московскому времени. Поединок по боксерским правилам в первом среднем весе пройдет 26 августа в Лас-Вегасе. Ранее сообщалось, что ни одна из ведущих боксерских организаций не намерена признавать данный поединок официальным.

"Это, конечно, аттракцион, а не спортивное мероприятие как таковое, - сказал Арум. - Но, необходимо признать, что Флойд - легендарный боксер, а Макгрегор - высококлассный боец ММА. Все это сделано для заработка денег и притяжения зрителей. В таком бою может случиться все, что угодно, но поражение Флойда станет трагедией для бокса".

Переговоры о возможном боксерском поединке между Мэйуэзером и Макгрегором начались в ноябре 2016 года, после победы ирландца на турнире UFC 205 над американцем Эдди Альваресом и завоеванием чемпионских поясов в двух весовых категориях сразу. В марте Мэйуэзер объявил о возобновлении профессиональной карьеры ради боя с Макгрегором.

40-летний Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 - нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр - 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - 210 млн долларов.

На счету 28-летнего ирландца 24 поединка в смешанных единоборствах, 21 победа (18 - нокаутом) и три поражения. Первый титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации - около 3 млн долларов.