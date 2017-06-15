Си Цзиньпин на встрече с главой ФИФА выразил надежду, что Китай в будущем примет ЧМ

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в Пекине, на которой выразил надежду, что в будущем Китай сможет принять матчи финального турнира чемпионата мира. Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

Встреча прошла в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь и продолжалась около часа. Сообщается, что во время встречи обсуждались вопросы набирающей популярности футбола в Китае. Инфантино поблагодарил председателя КНР за его приверженность к популяризации футбола в стране, подчеркнув, что доступный для всех футбол играет важную роль в разрушении социальных и культурных барьеров.

Также отмечается, что Си Цзиньпин выразил надежду и мечты футбольных болельщиков страны о том, что в будущем Китай сможет принять у себя чемпионат мира по футболу.

"Я был очень горд встретиться с председателем КНР сегодня, мы обсудили много мнений и идей о развитии футбола не только в Китае, но и во всем мире. Сегодня начинается новый и более тесный этап сотрудничества между Китаем и ФИФА ради будущего футбола. Китай будет играть важную роль в улучшении доступности игры для всех людей, мы благодарны лидеру КНР за поддержку в этом вопросе. Мы с нетерпением ожидаем многих совместных проектов в будущем", - сказал Инфантино, выступая после встречи.

Азиатские страны принимали матчи финального турнира чемпионата мира лишь однажды - в 2002 году впервые в истории чемпионат мира прошел сразу в двух странах - Японии и Южной Корее. В 2018 году чемпионат пройдет в России, а в 2022-м - в Катаре. Таким образом, турнир 2026 года не сможет принять европейская или азиатская страна (Катар входит в Азиатскую конфедерацию футбола).

На данный момент совместную заявку на проведение ЧМ-2026 подали только США, Мексика и Канада. До 11 августа выдвинуться могут их потенциальные конкуренты. Окончательное решение может быть принято на следующем конгрессе в июне следующего года в Москве. Если представленные претендентами программы не удовлетворят конгресс, то откроется второй тур выборов, и решение будет перенесено на 2020 год.