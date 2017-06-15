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"Зенит" подписал контракт с защитником Богаевым

Спорт
15 июня, 8:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Соглашение рассчитано на 3 года

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" подписал контракт с нападающим Дмитрием Богаевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на 3 года.

Богаев является воспитанником "Зенита". В августе 2016 года футболист подписал контракт с литовской "Палангой", откуда на правах аренды перешел в клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Тосно", с которым вышел в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ). В прошедшем сезоне 23-летний Богаев провел 28 матчей, в которых результативными действиями не отметился.

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