"Зенит" подписал контракт с защитником Богаевым

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" подписал контракт с нападающим Дмитрием Богаевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на 3 года.

Богаев является воспитанником "Зенита". В августе 2016 года футболист подписал контракт с литовской "Палангой", откуда на правах аренды перешел в клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Тосно", с которым вышел в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ). В прошедшем сезоне 23-летний Богаев провел 28 матчей, в которых результативными действиями не отметился.