Всемирный боксерский совет продолжит рассмотрение апелляции Поветкина

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МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Всемирный боксерский совет (WBC) продолжает рассмотрение апелляции россиянина Александра Поветкина на дисквалификацию. Об этом ТАСС сообщил президент WBC Маурисио Сулейман.
Ранее WBC отстранил Поветкина от поединков под эгидой организации на неопределенный срок, а также оштрафовал его на 250 тысяч долларов за повторное нарушение антидопинговых правил. Решение было связано с положительной допинг-пробой Поветкина, содержавшей остарин, взятой 6 декабря перед боем за звание "временного" чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном.
Позднее Поветкин подал апелляцию на решение Всемирного боксерского совета.
"Мы провели телефонную конференцию с командой Поветкина в рамках апелляции на санкции WBC к боксеру. Мы продолжим рассмотрение данной апелляции, пока не знаю, сколько это займет времени", - сказал Сулейман.
Поветкин 1 июля проведет в Москве поединок с украинцем Андреем Руденко за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO).