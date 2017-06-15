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Алвеш: Роналду является идолом даже для футболистов сборной Португалии

Спорт
15 июня, 11:01 UTC+3 КАЗАНЬ /Корр. ТАСС, Гулия Керлин

Защитник сборной Португалии отметил, что сложно описать, кем является Роналду для страны

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Криштиану Роналду и Бруно Алвеш

Криштиану Роналду и Бруно Алвеш

© EPA/MIGUEL A. LOPES

КАЗАНЬ, 15 июня. /Корр. ТАСС Гулия Керлин/. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду является идолом для своих партнеров по команде. Такое мнение на пресс-конференции в Казани высказал защитник сборной Португалии Бруну Алвеш.

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Сборная Португалии в среду прибыла в Казань для участия в Кубке конфедераций.

"Сложно описать, кем является Роналду для страны. Даже для своих коллег он является идолом. Гордость, которую испытывает по отношению к нему вся страна, сложно передать. Ждем от него многого на Кубке конфедераций, надеемся, он сможет все показать на турнире", - заявил Алвеш.

Роналду - капитан команды и самый титулованный игрок в ее составе. 32-летний футболист является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, четырехкратным обладателем "Золотого мяча", а также двукратным чемпионом Испании и трехкратным чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Португалии сыграет в группе A вместе с командами Мексики (18 июня, Казань), России (21 июня, Москва) и Новой Зеландии (24 июня, Санкт-Петербург).

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