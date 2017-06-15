Алвеш: Роналду является идолом даже для футболистов сборной Португалии

Захарова надеется на опровержение CNN сюжета с сирийским мальчикомПолитика 15 июня, 11:54
Видеосудьи на Кубке конфедераций смогут посмотреть повтор с 30 камерСпорт 15 июня, 11:53
Парламент Литвы объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности своей страныМеждународная панорама 15 июня, 11:44
Сделать жизнь лучше: как работают НКО донского краяВ стране 15 июня, 11:39
Роботов научат осязаниюСоциальная ответственность 15 июня, 11:39
ФИФА: система видеопомощи арбитрам хорошо зарекомендовала себя на молодежном ЧМСпорт 15 июня, 11:37
Нефть, доллар, рубль: как на них влияет повышение базовой ставки ФРСЭкономика и бизнес 15 июня, 11:35
Российского боксера Гаджимагомедова допустили на территорию Украины для участия в ЧЕСпорт 15 июня, 11:34
Итальянские гимнасты проводят совместные тренировки со сборной России на "Озере Круглом"Спорт 15 июня, 11:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЗАНЬ, 15 июня. /Корр. ТАСС Гулия Керлин/. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду является идолом для своих партнеров по команде. Такое мнение на пресс-конференции в Казани высказал защитник сборной Португалии Бруну Алвеш.
Сборная Португалии в среду прибыла в Казань для участия в Кубке конфедераций.
"Сложно описать, кем является Роналду для страны. Даже для своих коллег он является идолом. Гордость, которую испытывает по отношению к нему вся страна, сложно передать. Ждем от него многого на Кубке конфедераций, надеемся, он сможет все показать на турнире", - заявил Алвеш.
Роналду - капитан команды и самый титулованный игрок в ее составе. 32-летний футболист является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, четырехкратным обладателем "Золотого мяча", а также двукратным чемпионом Испании и трехкратным чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Португалии сыграет в группе A вместе с командами Мексики (18 июня, Казань), России (21 июня, Москва) и Новой Зеландии (24 июня, Санкт-Петербург).