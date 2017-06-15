Футболист Дзюба не полетел на сбор "Зенита" в Австрию

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Нападающий Артем Дзюба не полетел с "Зенитом" на предсезонный сбор в Австрию. Об этом сообщает пресс-служба петербургской команды.

28-летний форвард из-за проблем с коленом пропустил два сбора команды России и не сыграет на Кубке конфедераций.

Всего в сборе примут участие 27 футболистов:

вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Максим Рудаков, Егор Бабурин, Никита Гойло;

защитники: Александр Анюков, Денис Терентьев, Иван Новосельцев, Доменико Кришито, Бранислав Иванович, Никита Каккоев, Максим Карпов, Дмитрий Богаев, Данил Круговой;

полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Йоан Молло, Олег Шатов, Роберт Мак, Кирилл Капленко, Дмитрий Кириллов;

нападающие: Александр Кокорин, Николай Прудников, Лука Джорджевич.

Сбор "Зенита" пройдет в Гоинге с 15 по 28 июня.