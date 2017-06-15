Футболист Дзюба не полетел на сбор "Зенита" в Австрию

Мобильное устройство оценит качество продуктовСоциальная ответственность 15 июня, 11:59
Захарова надеется на опровержение CNN сюжета с сирийским мальчикомПолитика 15 июня, 11:54
Видеосудьи на Кубке конфедераций смогут посмотреть повтор с 30 камерСпорт 15 июня, 11:53
Парламент Литвы объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности своей страныМеждународная панорама 15 июня, 11:44
Сделать жизнь лучше: как работают НКО донского краяВ стране 15 июня, 11:39
Роботов научат осязаниюСоциальная ответственность 15 июня, 11:39
ФИФА: система видеопомощи арбитрам хорошо зарекомендовала себя на молодежном ЧМСпорт 15 июня, 11:37
Нефть, доллар, рубль: как на них влияет повышение базовой ставки ФРСЭкономика и бизнес 15 июня, 11:35
Российского боксера Гаджимагомедова допустили на территорию Украины для участия в ЧЕСпорт 15 июня, 11:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Нападающий Артем Дзюба не полетел с "Зенитом" на предсезонный сбор в Австрию. Об этом сообщает пресс-служба петербургской команды.
28-летний форвард из-за проблем с коленом пропустил два сбора команды России и не сыграет на Кубке конфедераций.
Всего в сборе примут участие 27 футболистов:
вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Максим Рудаков, Егор Бабурин, Никита Гойло;
защитники: Александр Анюков, Денис Терентьев, Иван Новосельцев, Доменико Кришито, Бранислав Иванович, Никита Каккоев, Максим Карпов, Дмитрий Богаев, Данил Круговой;
полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Йоан Молло, Олег Шатов, Роберт Мак, Кирилл Капленко, Дмитрий Кириллов;
нападающие: Александр Кокорин, Николай Прудников, Лука Джорджевич.
Сбор "Зенита" пройдет в Гоинге с 15 по 28 июня.