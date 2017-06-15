Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФЦП позволила увеличить количество спортобъектов в России до 290 тыс.

Спорт
15 июня, 11:08 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина

По данным Минспорта, обеспеченность населения спортобъектами на данный момент составляет 47,6%

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Реализация Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" (ФЦП) позволила увеличить количество спортивных объектов в стране до 290 тысяч. Об этом сообщила заместитель министра спорта Марина Томилова на заседании коллегии Министерства спорта РФ и Межведомственной комиссии по развитию физической культуры, массового спорта и традиционных видов физической активности Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Смотрите также
Министр спорта Павел Колобков

Национальный план борьбы с допингом планируется утвердить до начала июля

"Реализация ФЦП позволила увеличить количество спортивных объектов в России до 290 тысяч, обеспеченность населения спортобъектами на данный момент составляет 47,6%, - сказала Томилова. - Именно ФЦП стала с 2006 года локомотивом в этой работе. Также программой предусмотрена деятельность по пропаганде физкультуры и спорта. Эта работа дает положительные результаты, как мы видим сейчас, спорт в России очень востребован".

В прошлом году стартовала реализация ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы". Программа реализуется Министерством спорта РФ в целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене, а также успешное проведение в Российской Федерации крупнейших международных спортивных соревнований.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Программа развития спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Пробежка под овации: футболисты сборной России провели открытую тренировку в Москве
10
Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подряд
Волк Забивака на одной из станции столичного метрополитена
8
Волк Забивака проехал в московском метро перед Кубком Конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Один из последних романтиков": деятели культуры вспоминают Алексея Баталова
2
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
3
"Прямая линия с Владимиром Путиным" – 2017. Онлайн
4
Прощание с Баталовым состоится в Доме кино
5
Водитель "КамАЗа" погиб при тушении пожара на месте падения ступеней ракеты в Казахстане
6
Скончался Алексей Баталов
7
СК опроверг информацию о завершении расследования основного дела в отношении Васильевой
Темы дня
Загрузка...
Реклама