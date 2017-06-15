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Сборная Португалии проводит первую в России тренировку перед Кубком конфедераций

Спорт
15 июня, 11:18 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 15, июня. /ТАСС

Лидер команды Криштиану Роналду занимается в обшей группе

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КАЗАНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Португалии проводят первую в Казани тренировку перед Кубком конфедераций на стадионе "Рубин", лидер команды Криштиану Роналду занимается в обшей группе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Тренировка началась в 11:00 мск и должна продлиться 1,5 часа.

Сборная Португалии прибыла в Казань для участия в Кубке конфедераций в среду. 32-летний нападающий испанского "Реала" Роналду является капитаном команды и самым титулованным игроком в ее составе.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Португалии сыграет в группе A вместе с командами Мексики (18 июня, Казань), России (21 июня, Москва) и Новой Зеландии (24 июня, Санкт-Петербург).

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