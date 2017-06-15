Судьи на Кубке конфедераций будут строже реагировать на давление со стороны футболистов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Арбитры матчей Кубка конфедераций будут строже реагировать на проявление неуважения и давления со стороны футболистов. Об этом на брифинге журналистам сообщил директор Международной федерации футбола (ФИФА) по техническому развитию Марко ван Бастен.

"Судьи будут строже реагировать в ситуациях, когда игроки будут обступать арбитра и оказывать на него давление, а также в случае явного проявления неуважения. Мы уже проинструктировали игроков", - отметил ван Бастен.

"Добавленное время на Кубке конфедераций будет точнее компенсироваться при задержках, связанных с заменами и травмами. Также судьи будут внимательнее следить за вратарями, которые не имеют права держать мяч в руках дольше шести секунд", - отметил второй важный аспект судейства на турнире ван Бастен.

Кубок конфедераций стартует 17 июня. В матче открытия в Санкт-Петербурге сыграют сборные России и Новой Зеландии.