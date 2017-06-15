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Итальянские гимнасты проводят совместные тренировки со сборной России на "Озере Круглом"

Спорт
15 июня, 11:29 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

По словам старшего тренера сборной России Валентины Родионенко, желание в совместных тренировках с россиянами высказывают многие национальные команды

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МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Мужская сборная Италии по спортивной гимнастике тренируется совместно с российскими спортсменами на базе "Озеро Круглое". Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

"Мужская сборная Италии проводит тренировки совместно с нашими спортсменами, в субботу они уже уезжают. Итальянцы сами попросили провести совместные занятия, у нас так часто бывает. К нам через неделю приедут израильтяне, хотят приехать хорваты, а ранее были у нас японцы, южнокорейцы. Мы их не приглашаем, они просятся сами. Наша мужская сборная - вторая в мире, у нас есть чему поучиться", - заявила Родионенко.

По словам собеседника агентства, сборная России в преддверии Олимпийских игр 2020 года планирует ежегодные тренировочные сборы в Японии. "В июле туда поедет Андрей Федорович (Родионенко, главный тренер национальной команды. - Прим. ТАСС), вероятно, вместе с врачом. Нужно посмотреть, где они нам предложат провести подготовку к Олимпиаде. Прежде чем поехать туда в 2020 году, мы хотим съездить туда в 2018 и 2019 годах, потренироваться и посмотреть, как будет проходить акклиматизация, сколько времени для этого нужно, потому что климат в Японии не такой, как в Бразилии", - рассказала Родионенко.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

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