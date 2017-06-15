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Российского боксера Гаджимагомедова допустили на территорию Украины для участия в ЧЕ

Спорт
15 июня, 11:34 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Он заменит на турнире в Харькове депортированного с территории Украины Георгия Кушиташвили, которому в среду было отказано во въезде в страну в связи с выступлением в Крыму в 2015 году

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Боксерская экипировка

Боксерская экипировка

© EPA/LOLA LEVAN

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Муслим Гаджимагомедов допущен на территорию Украины и примет участие в чемпионате Европы. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Гаджимагомедов заменит на турнире депортированного с территории Украины Георгия Кушиташвили, которому в среду было отказано во въезде в страну в связи с его выступлением в Крыму в 2015 году. Также на Украину не пустили пресс-атташе Федерации бокса России Владу Романову, двух журналистов и болельщиков.

"Да. Все хорошо", - сообщил Гаджимагомедов.

Тренер боксера Рашидбек Ахмедов отметил, что он и его подопечный уже заселились в гостиницу.

Чемпионат Европы пройдет в Харькове с 16 по 24 июня.

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