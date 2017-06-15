Российского боксера Гаджимагомедова допустили на территорию Украины для участия в ЧЕ

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Муслим Гаджимагомедов допущен на территорию Украины и примет участие в чемпионате Европы. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Гаджимагомедов заменит на турнире депортированного с территории Украины Георгия Кушиташвили, которому в среду было отказано во въезде в страну в связи с его выступлением в Крыму в 2015 году. Также на Украину не пустили пресс-атташе Федерации бокса России Владу Романову, двух журналистов и болельщиков.

"Да. Все хорошо", - сообщил Гаджимагомедов.

Тренер боксера Рашидбек Ахмедов отметил, что он и его подопечный уже заселились в гостиницу.

Чемпионат Европы пройдет в Харькове с 16 по 24 июня.