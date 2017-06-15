Российского боксера Гаджимагомедова допустили на территорию Украины для участия в ЧЕ

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Российского боксера Гаджимагомедова допустили на территорию Украины для участия в ЧЕСпорт 15 июня, 11:34
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МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Муслим Гаджимагомедов допущен на территорию Украины и примет участие в чемпионате Европы. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.
Гаджимагомедов заменит на турнире депортированного с территории Украины Георгия Кушиташвили, которому в среду было отказано во въезде в страну в связи с его выступлением в Крыму в 2015 году. Также на Украину не пустили пресс-атташе Федерации бокса России Владу Романову, двух журналистов и болельщиков.
"Да. Все хорошо", - сообщил Гаджимагомедов.
Тренер боксера Рашидбек Ахмедов отметил, что он и его подопечный уже заселились в гостиницу.
Чемпионат Европы пройдет в Харькове с 16 по 24 июня.