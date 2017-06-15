ФИФА: система видеопомощи арбитрам хорошо зарекомендовала себя на молодежном ЧМ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Система видеопомощи футбольным судьям хорошо зарекомендовала себя на молодежном чемпионате мира, который завершился в прошлые выходные в Южной Корее. Об этом журналистам сообщил глава судейского департамента Международной федерации футбола (ФИФА) Массимо Бузакка.

Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использована на Кубке конфедераций в России, который стартует 17 июня.

"Во время молодежного чемпионата мира было 12 решений, принятых на основе данных системы (пять из них касались определения офсайда, семь - нарушений правил). Семь из 12 решений повлияли на результат игры и, возможно, турнира. Считаю, это хороший показатель", - сказал Бузакка.

"Наша цель - использовать систему на чемпионате мира в следующем году, - продолжил Бузакка. - Мы не боимся никаких вызовов, мы хотим совершенствоваться. Ведущие судьи быстро учатся использованию этой технологией. Футбол становится быстрее, и есть много ситуаций, когда все решают сантиметры, и человеческий глаз не всегда способен правильно оценить ситуацию".

Бузакка подчеркнул, что судьи не должны полностью рассчитывать на систему. "Мы говорим судьям, что они должны быть в правильном месте в правильное время, быть готовыми принимать решения, а не надеяться на систему. У нас действительно хорошие судьи, и не так просто вспомнить какие-то их серьезные ошибки", - отметил швейцарец.

В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование видеоассистентов главных судей. Система внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии. Как заявил ранее президент ФИФА Джанни Инфантино, система также будет использоваться на чемпионате мира 2018 года, так как ее тестирование дает исключительно положительные результаты.